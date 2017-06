Christian De Sica in vespa con un meticcio: parte la campagna anti-abbandono

Christian De Sica diventa testimonial della campagna di Roma Capitale contro l'abbandono estivo degli animali domestici.

Le vie della Capitale saranno tappezzate da oltre 2 mila manifesti a tema “Vacanze romane”: niente Gregory Peck e Audrey Hepburn, però. A sostituirli saranno De Sica, per l'appunto e una meticcia dallo sguardo curioso. Gli amanti degli animali potranno usufruire di un nuovo servizio per cercare hotel pet friendly, cliniche veterinarie aperte 24 ore e indicazioni sulla corretta gestione dei quattro zampe sul sito del Comune di Roma. A breve verrà lanciata la guida online per le famiglie che hanno adottato un amico peloso.

“Roma ama gli animali e non li abbandona” è lo slogan della campagna, realizzata anche con la collaborazione dell'Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Città Metropolitana. Recuperata la vespa originale usata per il film, messa a disposizione da Ivo Pulcini suo attuale proprietario, la campagna ha trovato un testimonial d'eccezione in Christian De Sica, che ha prestato gratuitamente la sua immagine. Nei panni della principessa Ann, perfettamente a suo agio sulla vespa, c’è la cagnolina Etna, che deve il suo nome al luogo in cui è stata trovata e salvata da cucciola.

“Sono più di 720 i cani che abbiamo accolto da gennaio a Muratella e Ponte Marconi, i due canili comunali che abbiamo riportato alla legalità con un bando da 1,8 milioni di euro, dopo 15 anni di affidamento diretto. Sono state fatte anche adozioni e affidi temporanei per un totale di circa 500 cani. Questi numeri dimostrano l’impegno dell’Amministrazione per gli amici animali, un impegno che ha una profonda radice etica ed esige una costante attenzione. Con questa campagna di comunicazione, oltre a sensibilizzare i romani, vogliamo offrire loro una breve guida con informazioni utili per il periodo estivo”, spiega Pinuccia Montanari, assessore alla Sostenibilità Ambientale.

Lo studio della campagna e la sua realizzazione grafica sono stati curati da Marzia Novelli e Giulio Calcinari che hanno prestato gratuitamente la loro professionalità per aiutare i tanti animali che ogni giorno subiscono il trauma dell'abbandono. Oltre ai manifesti verranno anche affissi 300 retrobus e 1000 sottotetto. La campagna, coordinata dall'assessorato alla Sostenibilità Ambientale, Commissione Ambiente e dal Dipartimento Tutela Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento Comunicazione, prevede anche spot radiofonici trasmessi su RadioRomaCapitale.

"Amo gli animali e alcuni dei miei cani sono dei trovatelli. Vittime probabilmente di quell'abbandono che la campagna che mi è stata proposta da Roma Capitale cerca di sconfiggere. Abbandonare è un atto irresponsabile e crudele che segna per sempre la vita di un cane e molto spesso ne decreta la morte. Decidere di avere un animale è un atto di responsabilità e sono felice se la mia immagine può servire da esempio a tutti quelli che ne hanno uno. Insomma per gli animali questo ed altro", ha dichiarato l’attore Christian De Sica.