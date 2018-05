Ciampino, dipendenti dei bus irregolari: multe e controlli all'aeroporto

Multe, sanzioni e controlli all'aeroporto di Ciampino, passato in rassegna dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per contrastare il fenomeno della manodopera irregolare.

Quattro le società interessate dai controlli. Una, in particolare, è stata punita con una sanzione amministrativa di 6mila euro per un dipendente, cittadino romeno di 29 anni e residente a Roma, risultato essere senza un regolare contratto di lavoro. Multati invece i 4 dipendenti di tutte e quattro le ditte, che operavano nelle rispettive biglietterie, nello scalo di Ciampino, per "omessa esposizione" del tesserino aeroportuale. In fase di ulteriore sviluppo gli accertamenti relativi ad eventuali ulteriori omissioni contributive, assistenziali e previdenziali nei confronti delle ditte sottoposte a controllo. Nel corso del servizio, i militari hanno inoltre identificato più di 30 persone, sottoposto a controlli circa 20 veicoli e contestato 3 sanzioni amministrative al Codice della Strada.