Ciampino funziona solo ad acqua potabile. Nessuna fonte idrica industriale

L'aeroporto di Ciampino utilizza soltanto acqua potabile per la pulizia di piste, aerei, pavimenti e per qualsiasi altro uso industriale.

La denuncia arriva dal Comitato per la Riduzione dell'Impatto Ambientale dell'Aeroporto di Ciampino. L'utilizzo di acqua potabile, erogata da Acea, è emerso dai documenti della valutazione ambientale in corso presso il Ministero dell'Ambiente, dove viene valutata l'ammissibilità del Masterplan dell'aeroporto. Contrariamente a quanto avviene a Fiumicino, l'impianto aeroportuale di Ciampino non dispone di alcuna fonte di acqua industriale non potabile e utilizza esclusivamente l'acqua dell'acquedotto pubblico. “Un'altra prova della scandalosa inadeguatezza di questo centenario aeroporto che, oltre ad essere costruito in mezzo alle case ed essere enormemente inquinante per gli abitati di Ciampino, Roma e Marino, è responsabile anche del drammatico spreco di una risorsa strategica come quella dell'acqua potabile", si legge in una nota del Comitato per la Riduzione dell'Impatto Ambientale.