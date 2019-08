Cibi avariati pronti per la tavola: scoperto fornitore dei ristoranti di Roma

Aggira la telecamera della ZTL contromano: fermato dalla Polizia Locale, trasportava cibo alterato ad un ristorante del centro di Roma. Sequestrati 20 chili di cibo.

Durante il servizio una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato un autocarro Fiat Doblò in via delle Quattro Fontane, dopo che lo stesso, per aggirare la telecamera della ZTL di via Veneto, vi era entrato contromano. Alla richiesta dei documenti gli agenti hanno scoperto che il mezzo, sprovvisto di revisione obbligatoria, trasportava oltre 20 chilogrammi di alimenti in una cella frigorifera guasta e quindi con temperature non consone alla conservazione dei cibi.

Il conducente, un cittadino italiano di 60 anni, di fronte all'evidenza, non ha potuto fare altro che ammettere di aver preso il furgone non idoneo al trasporto di cibi perché il cliente, un ristoratore del centro di Roma, aveva estrema fretta e necessità di approvvigionamenti. Intervenuto sul posto, il personale della ASL di zona ha constato le pessime condizioni igieniche del vano di carico e ha disposto la distruzione degli alimenti, in quanto alterati nelle caratteristiche per il consumo. Il furgone è stato posto sotto sequestro.