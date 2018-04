Cibiamogroup: a Roma tre nuovi locali La bottega del Caffè e Mondadori Café

Cibiamogroup inaugura a Roma tre nuovi punti vendita e supera quota 40 locali a marchio La bottega del Caffè

Cibiamogroup ha inaugurato l'apertura di tre nuovi punti vendita a marchio La bottega del Caffè e Mondadori Cafè all'interno del nuovo centro commerciale AURA, aperto il 20 aprile 2018 nella capitale a pochi metri dalla Città del Vaticano. Il gruppo consolida così la presenza del Gruppo nel Lazio – dove si contano 12 punti vendita tra cibiamo, La bottega del Caffè e Virgin Active Café.

Ad Aura, Cibiamogroup si presenta con tre offerte differenti. Al piano terra si sviluppano due punti vendita del gruppo. Il chiosco La bottega del Caffè (22 mq), situato di fronte alla barriera casse con una proposta di caffè in tutte le varianti e in tutti i modi (moka, espresso, microfiltrato, ecc) oltre ad una selezione di caffè regionali, cappuccini e caffè speciali, panini e focacce realizzate con impasti altamente digeribili, a lenta lievitazione e senza strutto. Il Mondadori Café, sito all’interno della libreria e dotato di un ampio dehors dover poter gustare, in un ambiente rilassante e piacevole, prodotti gourmet e cibi salutari, dalla colazione all’aperitivo.

Nella food court al piano superiore, invece, si trova l’altro chiosco firmato La bottega del Caffè, che in soli 44 mq propone, oltre ai prodotti di caffetteria, anche un’ampia offerta salata (insalate, focacce e panini gourmet) completata dal corner Il Vino della bottega dedicato agli aperitivi serviti con taglieri di eccellenze DOP e IGP.

CIBIAMOGROUP

È una società di ristorazione veloce di qualità fondata nel 1992 a Sarzana (SP). È un gruppo altamente dinamico e in costante crescita. Gestisce oltre 100 punti vendita, direttamente e in franchising, con i brand cibiamo, La bottega del Caffè, Virgin Active Café e Mondadori Café. Cibiamo è inoltre membro di Confimprese, l'associazione del retail moderno guidata da Mario Resca.