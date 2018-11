Cibo scaduto, tra pizza e kebab decine di blatte. Incubo cucine a San Lorenzo

Cibo scaduto, dove venivano cucinati pizza e kebab un esercito di blatte. Ristoranti da incubo a San Lorenzo, scattano maxi controlli tra le attività del quartiere.

I controlli a tappeto sono portati avanti da parte della Polizia Locale, in collaborazione con personale di Aequa Roma e della Asl. Passettiin rassegna dalle attività commerciali alle infrazioni relative alla polizia stradale.

Nel corso delle operazioni è stata sequestrata una frutteria completamente abusiva, con oltre un quintale di merce avviata alla distruzione. Il titolare è stato invece denunciato per falso in atto pubblico, in seguito a dichiarazioni sbagliate riportate sull’autorizzazione alla vendita.

È stato richiesto inoltre l’intervento della Asl Rm1 in un’attività di somministrazione, dove veniva cucinato kebab e pizza in una cucina infestata da decine di blatte. All'interno scoperti molti alimenti scaduti, ed ingredienti conservati in pessime condizioni igienico sanitarie. Emesso immediato provvedimento di chiusura.

In un'attività commerciale è stato infine sequestrato pane congelato all'interno di sacchi dell'immondizia.