Cibo, spettacoli e location esclusive: Dinner in White sbarca a Roma

Cibo, spettacoli e location esclusive: Dinner in White sbarca anche a Roma.

Una cena in dress-cide bianco, tra elementi eleganti e lcoatione esclusive. E' Dinner in White, la cena in bianco, una consuetudine nata a Parigi nel XX secolo, diffusasi da quel momento in moltissime altre città del mondo. Oggi la cena in bianco coinvolge i 5 continenti, con centinaia di città che una volta l’anno organizzano questo evento. La prima “Diner en Blanc” sbarca ora nella Capitale, arricchendo l'estate romana di un nuovo, imperdibile, appuntamento. Ai partecipanti sono richiesti abiti da sera eleganti, completamente bianchi. Tutto sarà a tema: dal dress-code alla tavola, dai piatti alle decorazioni.