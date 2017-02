Cinecittà World ci riprova: la storia del cinema seduce al parco divertimenti

Cinecittà festeggia alla grande suoi 80 anni, regalandosi “Pezzi da Oscar. Le sculture del Cinema”. La mostra che include le più grandi statue, opere d’arte e pezzi unici degli storici Studios.

Vere e proprie reliquie dei film realizzati dal 1937, da “Il Gladiatore” ad “Angeli e Demoni”, da “Oceans 11” a “Ben Hur”, passando per kolossal quali “Cleopatra”, “Quo Vadis”, “Il Padrino”. E poi pezzi unici da: “Non ci resta che Piangere”, “Gangs of New York”, “Il Nome della Rosa”, “Il Gattopardo”, “Romeo e Giulietta”, “L’Ultimo Imperatore”, “Il The nel Deserto”, “La Leggenda dei Pianista sull’Oceano”, “Il Pesce Innamorato”, “A spasso nel tempo” e indietro fino a “La Dolce Vita”, “Don Camillo e Marcellino Pane e Vino”. Classici e film storici, che si vanno ad unire alla grande mostra permanente, realizzata su 2 piani della Cinecittà Street all’ingresso del parco, composta di statue, come l’imponente “Dio Marte” da oltre 5 metri, protagonista di una scena clou del Gladiatore, scolpite dalla storica famiglia di scultori De Angelis, che da 4 generazioni realizza capolavori e pezzi unici per il Cinema e la TV.

Oltre 300 le sculture ospitate, tratte da 30 film, da fiction di successo come The Young Pope, I Medici, La Piovra, Gomorra, i Borgia ed Elisa di Rivombrosa, da spot e trasmissioni TV. Un evento eccezionale, arriva dal 25 marzo “Pezzi da Oscar”.