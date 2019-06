Cinema America, identificati i 4 responsabili dell'aggressione ai ragazzi

Aggressione al Cinema America di Trastevere, svolta nelle indagini della Digos: identificati dalla polizia i quattro responsabili. Hanno tra i 20 e i 23 anni e sono simpatizzanti di estrema destra.

Quattro persone ritenute responsabili dell'aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del cinema America avvenuta sabato sera a Trastevere sonostati identificati dalla Polizia.

Gli investigatori della Digos, intervenuti subito dopo l'aggressione, hanno acquisito le prime informazioni utili direttamente dalle vittime, mentre erano in ospedale per le prime cure. Attraverso i filmati registrati dalle telecamere presenti nella via del raid e in quelle limitrofe e individuata la fascia oraria dell'episodio, si è progressivamente arrivati a isolare le immagini di quello che poteva essere il gruppo protagonista dell'azione: da lì, attraverso una paziente attività di accertamento e riscontro, si è arrivati alle prime identificazioni.

Quattro ragazzi sui 22-23 anni di età, simpatizzanti dell'area di estrema destra, sono stati portati in Questura e si sta procedendo alla perquisizione dei loro appartamenti alla ricerca di elementi utili.