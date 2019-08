Cinema all'aperto all'ombra del Gazometro: al Teatro India agosto con i film

Cinema all'aperto all'ombra del Gazometro: dopo aver ospitato il teatro, la danza, la musica e le installazioni, il Teatro India con India Estate fino al 21 agosto si trasforma in una delle più scenografiche arene di cinema estive della Capitale.

La programmazione fitta di grandi titoli: 5 agosto, Match Point (2005) di Woody Allen; 6 agosto, Top Gun (1986) di Tony Scott; 7 agosto, Quattro matrimoni e un funerale (1994) di Mike Newell; 11 agosto, Harry ti presento Sally (1989) di Rob Reiner; 12 agosto, Tutta colpa di Freud (2014) di Paolo Genovese; 13 agosto, Cado dalle Nubi (2009) di Gennaro Nunziante; 18 agosto, Grease (1978) di Randal Kleiser; 19 agosto, Midnight in Paris (2011) di Woody Allen; 20 agosto, Prova a prendermi (2002) Steven Spielberg; 21 agosto, Basta che funzioni (2009) di Woody Allen.

Un’apertura in grande stile e tanti titoli in grado di solleticare i diversi “palati” cinematografici: nel cuore post industriale della città, tra le rovine dell’ex complesso Mira Lanza ai piedi del Gazometro, le aree esterne del Teatro India ospitano così il grande cinema italiano e internazionale, per cultori e per chiunque, inserendo il tutto nella già ampia proposta di intrattenimento con area famiglie, urban market con artigiani, food & beverage e dj set, tutti i giorni dalle 19.00 alle 02.00 a ingresso gratuito.

Oltre 2000m², circondati dall’archeologia industriale del quartiere Ostiense/Marconi e divisi in due grandi aree: l'Arena, uno spazio rettangolare, circondato di ruderi delle mura del vecchio complesso, che ospita le pellicole in programma, e il Cortile, area destinata alle famiglie, per il pre e post spettacolo, o per chi semplicemente vuole trascorrere la serata in relax, sorseggiando un drink, godendo di una vista imbattibile sul Gazometro.

Due spazi in uno, per rispondere alle esigenze del territorio, dei romani e non solo, in grado di offrire su maxi schermo il grande cinema accompagnato da un urban market dove trovare le creazioni artigianali più originali, e street food, tra prodotti regionali, novità esotiche, cocktail e birra artigianale, dall’aperitivo fino a tarda notte. Tutto rigorosamente plastic free.