Cinesi, il pericolo viene dall'alto. Sequestrato drone al Colosseo

La minaccia cinese piomba su Roma dall'alta. Sequestrato drone a spasso per l'Arco di Costantino, appena sopra il Colossseo.

Una pattuglia del I Gruppo Centro "ex Trevi" ha notato il drone sorvolare l'Arco di Constantino nella mattinata di martedì, intervenendo prontamente e individuando i responsabili. Tre cittadini di nazionalità cinese dai 22 ai 25 anni, condotti presso gli uffici di via della Greca e denunciati: dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato il divieto di sorvolo nel Centro della Capitale. Il drone è stato posto sotto sequestro.