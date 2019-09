Cinque rapine in due mesi, era l'incubo di San Paolo e Monteverde: arrestato

Arrestato il rapinatore seriale incubo dei negozianti di San Paolo e Monteverde: tra maggio e giugno aveva messo a segno cinque rapine ai danni di bar, farmacie, tabaccherie e negozi di telefonia. È un italiano di 42 anni.

Dopo i "colpi", gli investigatori hanno immediatamente acquisito tutti gli elementi significativi per le indagini, quali la descrizione fisica del soggetto, l’abbigliamento utilizzato ed il mezzo di fuga (un motociclo di cui però non era mai stata rilevata la targa, recuperata poi interamente grazie agli accertamenti degli agenti). Durante un servizio di appostamento, i poliziotti hanno notato il motociclo, risultato poi essere rubato, con a bordo un ragazzo corrispondente alle descrizioni del rapinatore: accortosi di essere pedinato, quest'ultimo si è dato alla fuga, abbandonando il motoveicolo, dileguandosi tra i palazzi popolari e lasciando in terra i capi di abbigliamento indossati durante le rapine.

Gli agenti, tramite schedario segnaletico, sono però riusciti ad identificarlo: durante la perquisizione personale hanno trovato altri capi d’abbigliamento e materiale rubato durante le varie rapine.