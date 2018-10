"Cinque Stelle parassiti, che schifo". Giro, FI: "Occupano tutte le poltrone"

Nomine, l'accusa di Francesco Giro (Forza Italia) è pesantissima: "Che schifo! Parassiti loro e non noi".

Scrive Giro: "Solo ieri Di Maio ci accusa di essere dei parassiti e oggi apprendiamo l’ennesimo (e davvero scandaloso) caso di nepotismo politico a 5 Stelle. I ministeri, il Governo stesso (vedi il caso del sottosegretario all’Interno Gaetti), gli enti e le aziende di Stato si stanno riempiendo di grillini, amici, amiche e parenti, tutti piazzati anzi incollati, anzi inchiodati alle loro nuove poltrone, e tutti pagati dallo Stato e quindi dai cittadini che speravano nel cambiamento. L’ultimissimo scandalo, fresco di giornata, è la nomina di Alberto Sasso a nuovo presidente della società Eur Spa (azienda in condominio fra Comune di Roma e Ministero dell Economia che gestisce il cospicuo patrimonio immobiliare e molte attività nel quadrante romano dell’Eur), un architetto (non un manager) ma sopratutto un trombato alle ultime elezioni politiche nel collegio 4 di Torino. Che schifo! Parassiti loro e non noi".