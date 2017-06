Claudio Giudici eletto nuovo presidente Uri. Bittarelli passa alla Tea

Claudio Giudici eletto nuovo presidente Uri, Unione dei Radiotaxi d'Italia: “Pronto ad una nuova sfida”.

Ad indicare il neo eletto proprio il presidente uscente, Loreno Bittarelli, che, a scadenza di mandato, ha scelto di concentrare il proprio impegno sul fronte europeo, dopo i nuovi incarichi assunti con TEA - TaxiEurope Alliance. L’Assemblea, su proposta dello stesso Bittarelli, ha così eletto all’unanimità Claudio Giudici, come Presidente Nazionale Uritaxi per i prossimi cinque anni. Sono stati inoltre eletti i due vice presidenti nazionali Fabio Leviani (presidente Uritaxi Brescia) e Daniele Saulli (presidente Uritaxi Lazio) e Valter Catanese (Firenze) riconfermato Segretario Generale. Queste le prime dichiarazioni di Claudio Giudici, già presidente regionale Uritaxi e vicepresidente del 4390 Taxi Firenze, dopo esserne stato presidente dal 2012 al 2016: “Sono onorato e grato per questo importante ruolo che sono chiamato a ricoprire, consapevole dell’importanza della sfida, visto che mi trovo a sostituire chi, come Loreno Bittarelli, ha fatto e continuerà a fare la storia dei tassisti italiani” dichiara Giudici. “Tengo a precisare che se non fosse stato il presidente uscente a chiedere a me ed a tutto il nuovo direttivo di consentirgli di dedicare le sue energie ad altri incarichi che oggi ricopre in ambito europeo, non ci saremmo trovati davanti a questo avvicendamento”.