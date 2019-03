Clima, spiaggia di Capocotta ripulita dai rifiuti. Alteti sulle orme di Greta

La "febbre" di Greta Thunberg raggiunge anche Capocotta. Sull'onda dell'iniziativa ambientalisti di venerdì scorso, i soci e gli atleti del Tognazzi Marine Village di Ostia hanno ripulito la spiaggia dai rifiuti.

Oltre quaranta persone si sono date appuntamento alle 10,00 del mattino di domenica e, armate di guanti, rastrelli e sacchi dell'immondizia, si sono messi a ripulire da rifiuti la spiaggia, recuperando bottiglie e rifiuti di plastica, vecchie reti da pesca, pedane di legno abbandonate nella macchia mediterranea, e persino una vasca da bagno, completamente avvolta dalle piante negli anni. "Ringrazio i nostri soci per aver accolto l'appello del circolo - ha dichiarato il presidente del Tognazzi Marine Village, Guido Sirolli - dimostrando un grande senso di responsabilità e attaccamento all'ambiente che ci circonda. In particolare, questo tratto di litorale si distingue per l'alta valenza ambientale e naturalistica e pertanto l'impegno per preservarla deve essere costante e deve coinvolgere tutti".

L'operazione del "Sunday for Future" promossa dal Tognazzi Marine Village Asd, ha permesso di ripulire un tratto di spiaggia libera che ospiterà i numerosi kiters che da tutto il mondo raggiungeranno la Capitale per partecipare dal 6 al 14 aprile alla prima edizione del Kite Festival Città di Roma, kermesse patrocinata dalla Regione Lazio, dal Comando della Guardia Costiera e dal Municipio X che abbina ad un evento sportivo internazionale momenti di promozione della cultura del mare e del rispetto dell'ambiente fra i giovani delle scuole del litorale romano.