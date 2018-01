Una donna è stata ritrovata morta in un parco a Prati Fiscali. La polizia ha accertato che si trattava di una senzatetto di 50 anni di origine ucraina.

Il corpo è stato rinvenuto riverso a terra su un prato e non presentava segni di violenza. Al momento del decesso la donna indossava una pelliccia e non è chiaro se sia potuta morire di freddo.

Il cadavere della donna è stato sottoposto a sequestro e la polizia sta indagando per scoprirne le cause della morte.