Clochard trovato morto a San Lorenzo. L'allarme: "Prima vittima del freddo"

Un clochard trovato senza vita, nella notte tra mercoledì e giovedì, in via dello Scalo di San Lorenzo. Registrata la prima, probabile, morte causa freddo, la Comunità di Sant'Egidio lancia un appello alle istituzioni.

Ancora non identificato l'uomo, ma, avverte la Comunità di Sant'Egidio: "ognuno è chiamato ad intervenire, a guardarsi attorno, ad aiutare come può chi vive e dorme per strada, soprattutto quando arriva il freddo”. A pochi giorni di distanza dall'annuncio del Comune, che ha rivelato di voler aumentare di 335 unità i posti a disposizione per la stagione invernale, arriva quindi la risposta: la prima vittima. D'altronde le istituzioni sono, secondo la Comunità di Snt'Egidio, ben lontane "dal rispondere al bisogno espresso da quasi 8 mila persone che dormono all’aperto o in sistemazioni precarie”.

“Sarebbe inoltre opportuno uscire una volta per tutte da una logica emergenziale e affrontare una realtà che è ampiamente gestibile - conclude - mettendo a disposizione i mezzi necessari e un po’ di buon senso in più”.