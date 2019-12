Clochard trovato morto nel parcheggio del supermercato: ipotesi freddo killer

Il cadavere di un clochard, di età compresa tra i 50 e 60 anni, è stato ritrovato lunedì alle 10:20 nei pressi del parcheggio del supermercato Eurospin di via Amico Aspertini, in zona Tor Bella Monaca, a Roma. L'uomo non avrebbe segni di violenza sul corpo e la prima ipotesi degli inquirenti è che il senzatetto sia morto a causa del freddo.

Sul posto, oltre ai medici del 118 e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e per i rilievi, visto che il senza tetto era sprovvisto di documenti, anche i militari del Nucleo Investigativo di Frascati.

La salma è stata trasportata all'ospedale di Tor Vergata a disposizione della procura di Tivoli.

"A Roma tutti si accorgono di chi vive in strada solo d'inverno e in particolare quando ci sono tragedie come quella di oggi. E si fa quello che si può in emergenza. Ma chi gira la città tutto l'anno come noi con le Unità di Strada sa che la situazione è drammatica e che una vera risposta che sia risolutiva ancora non c'è. E' un'emergenza di fronte alla quale forse abbiamo perso, tutti insieme", scrive in una nota la Croce Rossa di Roma. "Non è un abbandonare il campo - prosegue la nota della Cri - anzi, significa come sempre facciamo raddoppiare il nostro impegno. Ma si deve avere il coraggio di dire una verità. Questa emergenza riguarda un fenomeno che ha a che fare molto da vicino con la povertà più dura. E la povertà fa paura, la si esclude, in generale, come le persone che la vivono, d'inverno e in ogni stagione dell'anno".