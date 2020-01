Cocaina a fiumi alle porte di Roma: arrestata spacciatrice con oltre 200 dosi

Cocaina a fiumi alle porte di Roma: i Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato in flagranza una 32enne del posto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione a casa della donna, un appartamento in un complesso popolare già noto per operazioni antidroga, i militari hanno trovato 106 grammi di cocaina suddivisi in 212 involucri già confezionati e pronti alla vendita. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche otto cartucce calibro 9x21 detenute illegalmente. L’arrestata è stata posta ai domiciliari.

Ma non è stato l'unico arresto. A Palombara Sabina, invece, i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato un 59enne di Roma per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I militari hanno proceduto al controllo dell'uomo, accertando che si trovava in un comune diverso da quello indicatogli per il soggiorno obbligato, Roma, violando così la prescrizione a cui era sottoposto. L'arrestato è stato portato presso proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari.

Ancora a Palombara Sabina, infine, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 29enne, a cui è stato notificato un provvedimento di aggravamento per reati inerenti la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti. La sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella in carcere è scaturita a seguito delle ripetute inosservanze delle prescrizioni a cui era sottoposto il soggetto. L'arrestato è stato portato presso casa circondariale di Rebibbia.