Cocaina ed erba nei narghilè: scoperta fumeria clandestina a San Lorenzo

Coacina, mefedrone ed erba sintetica nei narghilè, al posto dei classici aromi profumati. Scoperto paradiso della droga in zona San Lorenzo, dove un garage era stato trasformato in una fumeria clandestina.

Ad attirare l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato una donna, notata entrare all'interno del locale per poi uscire frettolosamente. È così scattato il blitz degli agenti, che hanno trovato all’interno tre stranieri e una donna intenta a fumare cocaina da un narghilè. Inoltre, su un comodino, i poliziotti hanno rinvenuto altra cocaina ed una somma di danaro in banconote di piccolo taglio nonchè, nascoste sotto un letto, 33 capsule di mefedrone e 21 grammi di erba sintetica. Al termine della perquisizione i tre stranieri sono stati così arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Accompagnati in commissariato sono stati identificati per A.C. di 46 anni, D.H. di 36 anni e K.H. di 35 anni, i primi due di origine nigeriana e l’altro marocchino, tutti e tre con precedenti di polizia specifici.