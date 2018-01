Cocaina ed eroina nei jeans, baby pusher 16enne trovato con mezzo kg di droga

Nei jeans ben 43 dosi di cocaina, in casa un “fiume” di droga: altre 639 dosi divise tra cocaina ed eroina. Baby pusher 16enne finisce in manette a Tor Bella Monaca.

L'atteggiamento sospetto del giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che lo hanno fermato e perquisito in largo Ferruccio Mengaroni. La scoperta dello stupefacente nelle sue tasche ha poi portato ad una maxi perquisizione nell'abitazione, durante la quale sono emersi altri 320 grammi di cocaina e circa 250 di eroina. Ben 639 dosi nascoste sul terrazzo della palazzina per un totale di quasi mezzo chilo di droga. Lo spacciatore minorenne è stato così arrestato ed accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.