Cocaina in dosi nascosta nell'auto: in manette 44enne spacciatore romano

Dosi di cocaina nascoste in ogni punto dell'auto: arrestato dai Carabinieri a San Basilio un pusher romano di 44 anni, senza occupazione e con precedenti. Sequestrati in totale 1,4 kg di droga.

I militari dell'Arma del Nucleo operativo della Compagnia Roma Montesacro, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nel quartiere di San Basilio, hanno fermato l'uomo a bordo della propria auto in via Corinaldo: l'eccessivo nervosismo durante gli accertamenti hanno spinto i Carabinieri ad approfondire l'ispezione del veicolo, permettendo il recupero di oltre 1.360 grammi di cocaina, in dosi, nascosti in vari punti dell'abitacolo.

La successiva perquisizione a casa del fermato ha portato al sequestro di altre decine di dosi di hashish e marijuana e di denaro contante per 710 euro.