Cocaina nascosta nel parco giochi dei bambini: baby pusher arrestati

Nascondevano cocaina sotto un gazebo, in un parco giochi frequentato da bambini e famiglie. Arrestati sei baby spacciatore, tra i 17 e i 22 anni.

Spacciavano all’interno del parco pubblico di via San Giusto, al Prenestino, dove nascondevano la droga credendo di essere lontani da occhi indiscreti. Protagonisti 6 giovani, tra cui due minorenni, di età compresa tra i 17 e 22 anni. A scoprirli i carabinieri della Stazione Prenestina, che li hanno arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La banda di pusher, cinque romani e uno originario della Repubblica Dominicana, aveva pianificato tutto in modo minuzioso: nascosta la droga sotto al gazebo, i giovani si dividevano all’interno del parco alla “ricerca” di acquirenti e, all’occorrenza, si avvicinavano alla struttura, dove, recuperate le dosi da vendere, avveniva lo scambio illecito. Gli appostamenti dei militari hanno permesso di ricostruire i loro piani e di bloccarli in flagranza di reato, recuperando, nei pressi del gazebo, anche un sacchetto in plastica contenente oltre 30 dosi di cocaina.

I carabinieri hanno poi perquisito le abitazioni dei pusher, sequestrando altre dosi di droga, bilancini di precisione e circa 500 euro provenienti dall'attività di spaccio. Gli arrestati maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre i due minorenni sono stati portati al Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli.