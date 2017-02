Cocaina nei libri, l'ultima invenzione degli spacciatori. Traditi dall'odore

Usavano i libri come copertura per lo spaccio di droga, fermati in zona Magliana un 48enne romano e la sua compagna.

I due conviventi, lui agli arresti domiciliari e lei con precedenti, sono stati arrestati dai Crabinieri della Stazione di Villa Bonelli, che hanno scoperto il maxi raggiro. Seguendo i movimenti di alcuni tossicodipendenti della zona gli agenti hanno infatti individuato l'abitazione della coppia, non trovando nulla di interessante in un primo momento. Il forte odore di stupefacente nella stanza ha però insospettito i carabinieri, che hanno notato uno scaffale di libri impolverati. Tutti tranne uno però, che si è rivelato un vero “scrigno” ricavato nel libro, rinvenendo decine di dosi di cocaina, un bilancino e materiale vario utilizzato per il