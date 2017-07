Colazione da Babette, il ristorante di via Margutta vizia i clienti della matt

Babette, il rinomato ristorante di via Margutta apre il servizio colazioni. Dalle 9 alle 11 i clienti potranno gustare tutte le prelibatezze dolci e salate preparate in casa nella corte interna del locale.

Pane e marmellata fatti in casa con burro di prima qualità, per tornare un po’ bambini, croissant, ciambellone e crostata di marmellata per chi ama la semplicità e le crêpe per chi preferisce una colazione d’oltralpe. Non mancano poi le uova, solo biologiche, preparate in vari modi, e il salmone affumicato, i corn flakes biologici, lo yogurt e la frutta. Senza dimenticare tutte le declinazioni possibili di té, caffè, caffè latte, succhi e spremute. Il tutto servito in un ambiente accogliente e rilassante, dove poter fare due chiacchiere in tranquillità prima di affrontare la giornata.