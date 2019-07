Colosseo choc, guida turistica minaccia di buttarsi: protesta pro bagarini

Colosseo sotto choc, guida turistica minaccia di buttarsi dalla secondo arcata del monumento per protestare contro il nuovo regolamento di Polizia Urbana che prevede la multa per i “saltafila”. Una volta salvato è stato ricevuto in Campidoglio.

Un atto di protesta, di sfida, quello di un "responsabile di un'agenzia turistica" che martedì mattina si è arrampicato sul Colosseo con l'intento di gettarsi di sotto per un'azione dimostrativa contro il nuovo regolamento di Polizia Urbana, che era stato poco prima applicato a due "promotori turistici".

I due uomini erano stati sanzionati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro, in base a quanto previsto all'art. 15 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, con una sanzione pari a 400 euro ciascuno e l'applicazione del daspo urbano per 48 ore.

Poco dopo il responsabile di un'agenzia turistica, di 50 anni di età, non nuovo a questa tipologia di azione, poiché diverse volte aveva manifestato dissensi arrampicandosi sul monumento, ha intrapreso una forte azione di protesta fino a salire per l'ennesima volta sul Colosseo, minacciando di gettarsi nel vuoto. Grazie ad lunga trattativa con alcuni agenti del Comando Generale, intervenuti sul posto unitamente al Comandante del Corpo Antonio Di Maggio, è stato possibile farlo desistere dall'intento suicida. Presenti anche Polizia Di Stato, Vigili del Fuoco e personale del 118.

Minacciava di buttarsi dal Colosseo, ricevuto in Campidoglio

La guida turistica, titolare di un'agenzia di cosiddetti 'saltafila' per l'ingresso in musei e monumenti di Roma, che questa mattina si è arrampicata sul cornicione del primo anello del Colosseo, minacciando di buttarsi, è stata ricevuta in Campidoglio. Dopo essere stato convinto a scendere, l'uomo ha incontrato l'assessore al Personale Antonio De Santis e il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio che gli hanno illustrato la normativa per il settore contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana varato nelle scorse settimane dall'Assemblea Capitolina.