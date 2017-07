Colosseo, Heavy metal con proiettili da guerra manda in tilt la sicurezza

Attimi di paura al Colosseo, la sicurezza va in tilt. Bloccato havey metal con indosso proiettili da guerra.

Attimi di paura in prossimità dei varchi di accesso al monumento, quando, osservando il metal detector, gli uomini della vigilanza hanno notato un uomo con indosso una cintura piena di proiettili. Immediato l'allarme, con gli agenti che hanno tempestivamente bloccato l'uomo. Il giovane, un italo-belga di 22 anni, stava effettivamente trasportando ben 64 proiettili da guerra calibro 7,62. Da successivi controlli è emerso come i proiettili fossero vuoti, e quindi innocui, e come fossero effettivamente parte di un abbigliamento “havey metal”. Un look singolare ornata anche da placche, piercing e capelli rasati. Il giovane ha così dichiarato di essere a Roma in vacanza con degli amici, di lavorare in Belgio e di aver costruito lui stesso l'insolita cintura.

Alla fine il ragazzo è stato denunciato per i reati di "procurato allarme" e "detenzione di cartucce da guerra", quindi rilasciato in serata a piede libero. La sventurata cintura è invece stata posta sotto sequestro.