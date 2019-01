Colosseo, via rifiuti e degrado: arrivano le rose. Restyling da 700mila euro

Colosseo libero da rifiuti e degrado, pronto ad accogliere "sempreverdi" e "gruppi di rose antiche". Il Campidoglio prepara un restyling delle aree verdi da 700mila euro.

È il valore della messa a gara dei lavori, le cui offerte dovranno arrivare entro fine gennaio, che prevedono anche un'illuminazione a terra e una disposizione studiata di alcuni reperti già presenti nell'area. L'obiettivo è quello di "valorizzare l'enorme potenziale del sito" migliorandone la "modalità di fruizione, attualmente limitata alla presenza monumentale del Colosseo".

Nelle relazioni della gara si spiega la ratio dell' iniziativa: le aree verdi vengono considerate "non solo come 'coronamento', ma 'di completamento' del sito", facendo "convergere non solo finalità estetico-ambientali dell'ambito archeologico con l'intorno ma, obiettivi di salvaguardia, decoro e sicurezza di uno dei siti più frequentati al mondo".