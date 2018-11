Colpi di pistola alla Pisana. Fugge dopo 3 spari: trovato ubriaco e arrestato

Spara tre colpi di pistola per intimidire la propria debitrice, poi fugge in macchina. Identificato e arrestato un 51enne romano.

Gli spari intimidario sono immediatamenti segnalati dalla vittima, con gli agenti del reparto volanti, che, giunti sul posto, hanno notato transitare la stessa auto usata per la fuga. A bordo, gli agenti hanno identificato la moglie dell'uomo, un 51enne romano, che ha raccontato di aver raggiunto il marito, ubriaco, in via della Pisana, e di averlo riportato a casa, proprio a causa delle condizioni fisiche. S.R. è stato così rintracciato dagli agenti all’interno della sua abitazione, dove è stata rinvenuta anche la pistola Walther, utilizzata poco prima, e 13 cartucce.



Dopo le cure mediche prestate al 51enne in ospedale, S.R. è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.I tre bossoli esplosi sono stati repertati e sequestrati, nel corso dei rilievi effettuati sul luogo, dagli agenti della Polizia Scientifica.