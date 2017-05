Scoperta una coltivazione privata di marijuana a Corviale. In manette un trentacinquenne romano.

Nella notte di lunedì i Carabinieri sono entrati in uno stabile di via Pio Fedi per un accertamento e hanno notato immediatamente un forte odore di marijuana proveniente dalla cantina.

Nel locale sono state rinvenute 27 piante alte circa un metro, protette da un tendaggio adibito a serra. Nella cantina gli agenti hanno trovato anche 250 grammi di marijuana già essiccata e pronta per la vendita.