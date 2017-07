Con la macchina contro i tavolini di un bar a tutta velocità: un ferito

Un italiano di 35 anni è finito in manette dopo che si è scagliato a tutta velocità con la sua macchina contro i tavolini esterni di un bar in zona Tuscolano.

In quel momento il locale era semi vuoto, ma alcuni clienti si trovavano seduti fuori dal bar. L'uomo aveva litigato poco prima con uno dei dipendenti del locale e fingendo di andarsene aveva recuperato la propria automobile con l'intento di regolare i conti. Gli avventori presenti sul posto sono riusciti a evitare la macchina spostandosi velocemente al suo arrivo, ma uno dei dipendenti è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Intervenuti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno rintracciato il veicolo in via dei Quintili, riuscendo così a risalire all’identità dell’uomo, un taliano di 35 anni con vari precedenti. Quando gli agenti si sono recati a casa sua, l'uomo palesemente ubriaco ha cercato di opporre resistenza ma è stato bloccato e accompagnato in commissariato dove successivamente è stato arrestato per tentato omicidio.