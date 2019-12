Concertone Primo Maggio, parte la caccia ai giovani talenti: in 3 sul palco

Concertone del Primo Maggio di Roma, è iniziata la la caccia grossa ai giovani talenti emergenti. Con il contest NEXT, a cui si può partecipare candidandosi online, una giuria di esperti sceglierà i “magnifici tre” che si esibiranno poi sul palco di San Giovanni.

Nel 2020 il Concerto del Primo Maggio di Roma celebra la sua 30ª edizione. Trenta lunghi anni durante i quali il Concertone ha intercettato, ospitato e raccontato buona parte della musica italiana e internazionale che è entrata nelle nostre vite. Un Concerto storico e simbolico che fa parte ormai del nostro immaginario collettivo, un appuntamento fisso che, ogni anno, richiama al centro di Roma centinaia di migliaia di spettatori provenienti da tutta la Penisola.

Apripista della prossima edizione del Concertone è il Primo Maggio NEXT, il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, la società che per il sesto anno consecutivo organizza l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. Saranno 3 gli artisti vincitori di Primo Maggio NEXT che, scelti attraverso tre livelli di selezione, verranno poi invitati ad esibirsi durante il Concertone 2020. Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018) e I Tristi (2019). Le iscrizioni del Primo Maggio NEXT sono aperte a partire da oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, e verranno chiuse alla mezzanotte di domenica 16 febbraio 2020. Al Contest sono ammessi tutti i generi musicali, ma non sono ammesse “cover”. L’iscrizione è completamente gratuita e potrà avvenire esclusivamente online attraverso il sito http://next.primomaggio.net/.

A seguito dell’insindacabile valutazione preliminare da parte della Direzione Artistica del Concerto del Primo Maggio, entro il 10 marzo 2020 verranno resi noti i nomi di almeno 100 artisti che accederanno alla fase successiva di selezione. Gli artisti pre-selezionati saranno poi valutati da una Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, PRESIDENTE GIURIA), Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard), Enrico Schleifer(RadUni).

Il 31 marzo 2020 verranno resi pubblici i voti della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi degli artisti finalisti (almeno 30) che saranno poi convocati per partecipare ad una o più esibizioni dal vivo che si svolgeranno durante il mese di aprile 2020. Sarà quindi ancora la Giuria di Qualità presente durante le esibizioni dal vivo ad avere il compito di scegliere i 3 artisti vincitori che si esibiranno poi durante il Concerto del Primo Maggio 2020.

Il vincitore assoluto del contest sarà quindi proclamato durante il Concertone 2020 e avrà la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l'organizzazione del Primo Maggio, affinché l’esibizione in Piazza San Giovanni possa essere solo il principio di un percorso di crescita e visibilità.