Concorsone, Campidoglio assume tutti i 121 vincitori. Raggi: “Entro dicembre”

Si sbloccano le assunzioni in Campidoglio: il sindaco Raggi annuncia che tutti i vincitori del Concorsone verranno integrati nell'organico entro Capodanno.

Sono 121 i nuovi dipendenti che prenderanno servizio entro la fine di dicembre al Comune di Roma. Il maxi-concorso indetto nel 2010 aveva lasciato in attesa centinaia di persone che pur avendo passato la selezione erano rimaste in un limbo. Ora la giunta M5S annuncia un vento di rinnovamento: “Si tratta di un grandissimo risultato - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - perché dopo 7 anni viene finalmente premiato il merito e riconosciuto il diritto di chi da troppo tempo attendeva di essere assunto in Campidoglio. In un solo anno la nostra amministrazione ha sbloccato una situazione che era praticamente ferma, con i concorsisti che non intravedevano alcuna speranza. Noi rendiamo loro giustizia, ma soprattutto poniamo le basi per un rilancio della macchina amministrativa. Roma Capitale si pone come esempio di una pubblica amministrazione che valorizza il proprio personale e il merito, a vantaggio della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Auguro ai nuovi dipendenti, a tutti quelli assunti dal giugno 2016, di poter contribuire con il loro talento e le loro capacità a una nuova stagione che si apre per l'Amministrazione capitolina".

Con queste ultime assunzioni sale a 523 il numero dei vincitori di concorso assunti in Campidoglio nel solo 2017, senza considerare insegnanti ed educatori. E nel 2018 la giunta ha previsto di implementare le forze della polizia locale con 350 nuovi vigili al posto dei 300 già annunciati da Raggi negli scorsi mesi.

"Proseguiamo il lavoro sulle politiche del personale in un'ottica innovativa rispetto al passato. Con il nuovo contratto decentrato Roma Capitale ha radicalmente modificato l'approccio ai sistemi incentivanti, legandoli al miglioramento dei servizi e restituendo il giusto valore al lavoro dei dipendenti – ha affermato il delegato del sindaco al Personale e alle Relazioni sindacali, Antonio De Santis - Noi crediamo che una pubblica amministrazione debba rivolgersi al futuro: investire su nuove professionalità e sui giovani é un presupposto fondamentale di questo cambiamento. L'assunzione di tutti i vincitori di concorso é un atto dovuto nei confronti di chi ha atteso per anni il riconoscimento di un diritto. Ma é soprattutto un ulteriore tassello nell'opera di riorganizzazione della nostra amministrazione", ha concluso De Santis.