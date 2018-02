Confesercenti Roma, Claudio Pica nominato nuovo presidente Fiepet

Confesercenti Roma, l'Assemblea dei soci ha eletto Claudio Pica nuovo presidente della Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici).

Pica, già presidente dell'Aeper (Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Roma), nell'accogliere questo nuovo incarico, si è detto pronto a impegnarsi nel rappresentare e tutelare le imprese della Federazione (ristorazione, trattorie, bar, pizzerie, sale da ballo, gelaterie e pasticcerie, locali di intrattenimento e spettacolo, internet caffè, videobar, pub), per continuare con maggiore forza tutte le battaglie che in questi anni sta portando avanti insieme a tutte le categorie e agli operatori dei pubblici esercizi, per valorizzare il decoro, far rispettare le regole attraverso la Politica del Fare confrontandosi con tutte le amministrazioni.