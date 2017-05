Confindustria, Alessio Rossi nuovo presidente dei giovani imprenditori

Confindustria, Alessio Rossi eletto nuovo presidente dei giovani imprenditori.

Prima conferenza stampa per il neo presidenti dei giovani imprenditori, secondo romano dopo Luigi Abete, che ha sottolineato: “Internazionalizzazione per far crescere le imprese giovanili all'estero e crescita della dimensione dell'impresa attraverso il mercato dei capitali sono due dei principali punti delle nostre linee programmatiche. Importante collegare università e impresa: due mondi che si parlano troppo poco". Sempre su questo tema, rispondendo alla domanda di un cronista, il neo presidente ha detto che: "Se gli insegnati si lamentano dell'alternanza scuola-lavoro è un problema loro, perché tutti gli studenti si sono detti entusiasti, per questo noi vogliamo che all'università si attivi un progetto analogo". Rossi ha poi parlato di altre due iniziative: una scuola finanziaria: "Per aiutare i giovani imprenditori a intercettare i fondi a disposizione", e un comitato femminile plurale: "Perché grazie alle donne nei Cda i numeri delle nostre imprese sono migliorati.