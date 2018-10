Consegnava droga in moto per sfuggire ai controlli: coca express al capolina

"Coca express" consegnava droga in scooter, per sfuggire ai controlli. Arrestato per spaccio per un 44enne romano: corriere stupefacente al capolinea.





Ad individuarlo è stato un Carabiniere, libero dal servizio, che lo ha notato in via Morozzo della Rocca, mentre si allontanava a bordo del proprio motoveicolo dopo aver ceduto alcune dosi di droga ad un acquirente. Annotata la targa del mezzo, il militare ha fermato e identificato l’acquirente, 50enne romano, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo. Dopo aver chiesto assistenza ai colleghi in servizio di pattuglia e, a seguito degli immediati accertamenti, è stata così individuata l’abitazione del pusher, in via Giovanni Palombini, zona Casal de’ Pazzi. Scattato il blitz, i carabinieri hanno bloccato il 44enne e perquisito la sua casa, scoprendo altre dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto provento dello “spaccio itinerante”.

Il “coca express” è così stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.