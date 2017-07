Consulenza notarile gratis per i detenuti del Lazio. Intesa tra Garante e Ainc

Consulenza notarile gratuite per i detenuti del Lazio. Firmata l'intesa tra Garante e l'Associazione italiana notai cattolici (Ainc).

E' stato firmato a Roma il protocollo d'intesa tra il Garante Stefano Anastasia, Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e Associazione italiana notai cattolici. Un atto che garantisce un servizio gratuito di consulenza notarile, dedicato ai detenuti ospiti negli istituti penitenziari dal Lazio. I professionisti aderenti all’ Associazione italiana notai cattolici (Ainc) forniranno infatti consulenza gratuita ai detenuti meno abbienti o in stato di difficoltà, secondo le diverse modalità definite con le singole strutture. Gli istituti a loro volta si impegnano a trasmettere le richieste di consulenza direttamente al referente territoriale dell’associazione o al Garante, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile. All’Ufficio del Garante spetta infine il compito di rilevare e comunicare all’associazione le richieste di consulenza e di monitorare lo stato di avanzamento dell’intesa.

“La firma di questo protocollo – commenta il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio Stefano Anastasia – rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di riconoscimento e tutela dei diritti della popolazione detenuta. Dai colloqui che periodicamente il mio ufficio svolge all’interno delle strutture detentive della nostra regione, infatti, era emersa in più occasioni l’esigenza di avere anche questo tipo di supporto, in quanto i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria possono effettuare solo certificazioni minori, che non coprono tutte le esigenze delle persone detenute. Da qui l’idea di promuovere una collaborazione finalizzata a offrire un servizio qualificato in ambito notarile anche a quei detenuti che si trovano in condizioni di difficoltà”.