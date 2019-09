Conte e il post terremoto: Pirozzi fa il marchese del Grillo: “S'è svegliato”

Ricostruzione post terremoto ad Amatrice, l'ex sindaco e ora consigliere regionale, Sergio Pirozzi paragona il premier Conte al Marchese del Grillo.

Spiega Pirozzi: “Dopo una giornata di incontri con una delegazione di terremotati apprendo con profonda soddisfazione che il Premier in pectore Giuseppe Conte ha dichiarato che se il Governo va in porto, assicura l'impegno del nuovo esecutivo per la ricostruzione materiale ed economica delle zone colpite dal terremoto del centro Italia. Allora, mi chiedo: in questi 15 mesi dove stava ? E così mi viene in mente il grande Alberto Sordi ne 'Il Marchese del Grillò che si alzava tardi e Ricciotto il suo assistente avvisava dal balcone della camera da letto chi lavorava sotto al cortile di riprendere l'attività con l'urlo....s'è svegliatooooo”.

Così Sergio Pirozzi, postando un frammento del film di Monicelli, ironizza sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte alla delegazione del comitato dei terremotati ricevuti ieri.