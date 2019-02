Contromano sulla Pontina semina il panico: 83enne manda il traffico in tilt

Contromano sulla Pontina semina il panico tra gli automobilisti. Avventura tragicomica per un disattento 83enne, che ha imboccato contromano una delle uscite all'altezza dello svincolo per via del Tufetto, nel territorio del Comune di Aprilia.

L'uomo ha letteralmente bloccato il traffico mandando in tilt la principale arteria che collega la provincia di Latina alla Capitale. Inevitabile l'intervento degli agenti della polizia stradale, che hanno fermato il traffico per permettere all'uomo di fare manovra e rimettersi in carreggiata nel senso di marcia regolare e lo hanno poi accompagnato a casa dove gli hanno consegnato due verbali di contestazione per quanto accaduto.