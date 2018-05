Coppa Italia finale Juve Milan, il piano della sicurezza. Attesi 65mila tifosi

Juve e Milan all'Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia: messo a punto il piano per la sicurezza.

Il tavolo tecnico in Questura ha esaminato le misure organizzative e di sicurezza per l’accoglienza dei tifosi delle due squadre che raggiungeranno la capitale in vista della finale della Tim Cup tra Juventus e Milan, in programma mercoledì alle ore 21 presso.Prevista una presenza di circa 65.000 spettatori, con i cancelli che saranno aperti sin dalle ore 18.00.

Ai tifosi della Juventus è stata destinata la Curva sud, i Distinti sud e la Monte Mario, mentre per i tifosi del Milan la Curva nord, distinti nord e la Tribuna Tevere.In occasione dell’arrivo nella capitale delle tifoserie, è stato definito il piano d’afflusso, parcheggio e deflusso dei tifosi juventini e milanisti provenienti da tutto il territorio nazionale. In particolare, i tifosi della Juventus in arrivo a bordo di pullman sono invitati ad utilizzare il casello autostradale di Roma sud, quindi l’uscita del Grande Raccordo Anulare “Aurelia - direzione centro” ed a percorrere poi il seguente itinerario: Piazza San Giovanni Battista della Salle, Cir.ne Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Pio XI, via Anastasio II, via Cipro, Cir.ne Trionfale, Cir.ne Clodia, piazzale Clodio, viale Mazzini, viale Angelico, piazzale Maresciallo Giardino, Lungotevere delle Vittorie. Aree di parcheggio lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. Per quelli invece in arrivo a bordo di autovetture: Piazza San Giovanni Battista della Salle, Cir.ne Aurelia, piazza di Villa Carpegna, via Gregorio VII, piazza Pio XI, via Anastasio II, via Cipro, Cir.ne Trionfale, Cir.ne Clodia, piazzale Clodio. Area di parcheggio piazzale Clodio.

I tifosi del Milan in arrivo nella Capitale a bordo di pullman sono invitati invece ad utilizzare i caselli autostradali di Roma Nord, quindi l’uscita del Grande Raccordo Anulare n. 6 “Flaminia direzione centro” per poi percorrere il seguente itinerario: via Flaminia, Corso Francia, Tangenziale est (direzione stadio), via del Foro Italico, l.go Ferraris IV, viale Macchia della Farnesina. Area di parcheggio viale Macchia della Farnesina, area perimetro Farnesina. L’itinerario previsto per i tifosi del Milan in arrivo a bordo di autovetture: via Flaminia, Corso Francia, viale M.llo Pilsudski, piazzale Ankara, viale Tiziano, viale della XVII Olimpiade. Aree di parcheggio viale XVII Olimpiade, piazzale Ankara, via Pietri, via Austria, via Norvegia. Le direttrici di afflusso delle tifoserie sin dalla mattinata di mercoledì, saranno opportunatamente vigilate.

Emesso, dalla Prefettura di Roma, il divieto di vendita per asporto e trasporto in strada, di bevande in bottiglia o in contenitori di vetro, che sarà in vigore nelle zone limitrofe allo stadio Olimpico ed alle direttrici di afflusso e deflusso da 3ore prima dell’inizio ad 1 ora dop oa fine dell’incontro. Una task force, composta da agenti della Polizia Amministrativa, di Roma Capitale e della Guardia di Finanza, vigilerà sul rispetto dell’ordinanza del Prefetto.