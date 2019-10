Coppia di romani si perde nel bosco a Subiaco: panico, ritrovati dopo ore

Disavventura a lieto fine per una coppia di escursionisti romani che nel pomeriggio di domenica si erano smarriti in montagna. I due, dopo aver parcheggiato l’auto in località Campo Minio, alla sommità di Monte Livata, si sono incamminati per una breve passeggiata nel bosco verso Campo dell’Osso.

Incoraggiati dalla bella giornata, dopo aver percorso un lungo tragitto, sono stati tratti in inganno dalla particolare morfologia del territorio e, sorpresi anche dalla nebbia al calare della sera, non sono riusciti a tornare indietro.

I due, entrambi professionisti, hanno chiesto aiuto al 112 e le ricerche, immediatamente disposte, hanno coinvolto i Carabinieri della Stazione di Affile e di Subiaco e una squadra dei Vigili del fuoco di Subiaco. Dopo ore di ricerche, la coppia è stata rintracciata in una zona con una fitta vegetazione in prossimità di località Monnelle, a circa tre chilometri dal punto di partenza: impauriti, infreddoliti ma in buone condizioni di salute.