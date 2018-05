Cornacchie killer, il municipio IX M5S: “E' normale, chiudiamo la strada”

Cornacchie killer aggrediscono i passanti mandandoli all'ospedale e il municipio M5S, per tutta risposta, ipotizza la chiusura della strada.

Non è il set horror del film di Hichcock “Uccelli”, ma una tranquilla strada dell'Eur: in viale dell'Astronomia gruppi di cronacchie urlanti e impavide si lanciano contro la gente che passeggia, afferrandogli i capelli.

Il presidente dell'Associazione “Ripartiamo dall'Eur”, Paolo Lampariello, si mette alla tastiera e scrive al presidente del IX Municipio Dario D'Innocenzi e all'Assessore all'Ambiente Marco Antonini per segnalare delle vere e proprie aggressioni.

“Le cornacchie attaccano i passanti aggrappandosi ai capelli e beccando la testa”, racconta Lampariello, che ipotizza “questo strano fenomeno, che ha mandato in ospedale diverse persone a farsi medicare, forse è riconducibile ad una eccessiva nidificazione dei platani”.

La risposta del municipio lascia a bocca aperta. L'assessore all'ambiente si lancia in una spiegazione “scientifica” sostenendo che si tratta di un “fenomeno comune durante il periodo della nidificazione” poiché “la coppia è fortemente terrirtoriale e non tollera né altre cornacchie né qualunque altro passaggio di persone o animali giudicato pericoloso per i nido”. E così visto che “la gestione della fauna selvatica è competenza regionale”, invece di pensare a potare gli alberi, Antonini non trova altra soluzione che ipotizzare “di chiudere al transito un breve tratto di marciapiede a ridosso del nido per pericolo”.