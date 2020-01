Coronavirus, casi sospetti su una nave a Civitavecchia: in 6mila fermi a bordo

Virus cinese, due casi sospetti a bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Due turisti, moglie e marito cinesi di Hong Kong, sono in isolamento nell'ospedale di bordo: solo la donna ha febbre e presenta "lievi sintomi influenzali". Circa 6 mila passeggeri della nave bloccati a bordo.

Per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere o confermare il contagio con il coronavirus sarà comunque necessario attendere i risultati dei prelievi che sono stati inviati all'ospedale Spallanzani di Roma e che dovrebbero arrivare nel pomeriggio. Il compagno non ha manifestato sintomi ma è stato isolato per precauzione.

La coppia era arrivata da Hong Kong all'aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera. La coppia era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio. Sulla nave ci sono 751 cinesi compresi quelli di Hong Kong di cui 374 imbarcati a Savona.

"La situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo", dice il comandante della direzione marittima del Lazio della Guardia Costiera Vincenzo Leone. "Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti e terremo costantemente monitorato il caso", afferma il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.