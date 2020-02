Coronavirus, online un esercito di fake news: l’Oms smonta le cure bufala

Coronavirus, online un esercito di fake news: dall'aglio che previene l'infezione all'olio di sesamo cche impedisce al virus di entrare nel corpo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità smentisce le cure bufale che spopolano sul web. Al momento una cura vera e propria non c'è.

Con l’epidemia da coronavirus che è ancora protagonista assoluta dei media generando preoccupazione tra la gente, il rischio concreto che nel marasma informativo si infiltrino anche notizie infondate e bufale è sempre più alto. E così l’Oms è arrivata a parlare di rischio “infodemia”, cioè “un’abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno”.

Partiamo dall'aglio: non aiuta a prevenire l’infezione de nuovo coronavirus 2019-nCoV. Come riportato da ilfattoalimentare.it, l’Oms ha spiegato sì che si tratta di un alimento salutare che potrebbe avere proprietà antimicrobiche, ma tuttavia non ci sono prove che consumarlo possa proteggere dal virus.

Anche l’olio di sesamo non protegge dall’infezione, né tantomeno è in grado di uccidere il coronavirus. Ci sono alcuni disinfettanti, spiega ancora l’Oms, che possono distruggere il virus – come la candeggina, soluzioni a base di cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio – ma si usano solo per sanificare le superfici. In ogni caso, spalmarseli sul corpo o sotto il naso, oltre ad essere una pratica pericolosa, non impedirebbe al virus di infettarci.