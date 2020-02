Coronavirus, trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani: sospetto contagio

Coronavirus, tra i 56 italiani rientrati lunedì da Wuhan ed ora in quarantena presso la città militare della Cecchignola c'è un sospetto contagio:La persona verrà trasferita d'urgenza e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani.

Le analisi condotte sui tamponi al momento del rimpatrio hanno evidenziato giovedì mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV. Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sul soggetto che verrà trasferito e posto in isolamento all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.

Coronavirus: italiano trasferito da Cecchignola a Spallanzani

“E’ appena giunto presso l’Istituto Spallanzani di Roma per effettuare ulteriori accertamenti uno dei nostri connazionali che attualmente si trovano presso la Cecchignola in isolamento. L’Ares 118 ha portato a termine il trasporto in biocontenimento con la Centrale operativa di Roma”. Lo rende noto l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.