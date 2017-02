Corruzione, caso Marra-Scarpellini: la Procura valuta il giudizio immediato

Nuovi scenari per la vicenda che vede coinvolti Marra e Scarpellini, la Procura potrebbe valuta il giudizio immediato.

Possibile svolta nell'inchiesta che vede coinvolti l'immobiliarista Sergio Scarpellini e Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, indagati per una compravendita di immobili ed accusati di corruzione. A seguito dei nuovi elementi raccolti la procura di Roma potrebbe infatti chiedere il giudizio immediato, così facendo, dopo il vaglio del gip, gli indagati andrebbero a processo senza passare per l'udienza preliminare. Nel corso dell'ultimo interrogatorio Scarpellini ha ribadito quanto già detto davanti al gip, in occasione del suo interrogatorio di garanzia, all'indomani del suo arresto, lo scorso 16 dicembre.