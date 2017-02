Corruzione, Di Stefano: “Docente con cui ho sostenuto l'esame non è indagato”

"Il professore con cui ho sostenuto l'esame non è nemmeno indagato". E' quanto affermato dall'ex consigliere regionale e deputato Pd Marco Di Stefano, in merito alla vicenda che lo vede imputato per corruzione per un esame universitario che avrebbe comprato presso una ateneo telematico, nel 2010. Lo stesso Di Stefano ha poi definito fantasiosa l'accusa secondo cui "avrei corrotto un professore di una università in cui ho sostenuto 6 esami in quattro anni". "Sono stati dichiarati prescritti i reati contestati per gli altri indagati -ha aggiunto Di Stefano rinviato a giudizio anche per abuso d'ufficio in merito a un'altra vicenda- Vado avanti perché cerco giustizia e sono sicuro che il tribunale me la darà".