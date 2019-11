Corruzione, imprenditore denuncia: tre arresti. C'è anche un carabiniere

Un maresciallo dei carabinieri, un sindacalista e un commercialista sono stati arrestati martedì mattina in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare firmata da Gip Marzano su richiesta del procuratore Spinelli: le accuse sono di tentata induzione indebita, corruzione e violazione di segreto d'ufficio.

Le indagini sono relative ad una azione corruttiva messa in atto dal militare, aiutato dal sindacalista, per convincere un noto imprenditore di cliniche private ad assumere presso la sua società il commercialista con un contratto annuale da circa 250 mila euro. I dettagli e il modus operandi dei tre sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Procura di Roma dal Procuratore Paolo Ielo.

In particolare, il maresciallo dopo essere venuto a conoscenza che l'imprenditore, proprietario delle cliniche, era coinvolto in una indagine della procura, gli ha assicurato di poterla indirizzare in maniera favorevole. Secondo quanto emerso dalle indagini, il carabinieri per dimostrare il suo forte ascendente sulla Procura, avrebbe mostrato all'imprenditore degli atti secretati: per questo, oltre che di tentata induzione indebita e corruzione, dovrà rispondere anche di violazione di segreto d'ufficio.

Secondo quanto emerso dalla conferenza in Procura, il sindacalista, invece, per convincere l'imprenditore all'assunzione del commercialista, avrebbe paventato di avere amicizie influenti: sia in ambiente criminale, facendosi vedere con un pregiudicato e sia in ambiente politico, facendo il nome del consigliere regionale del M5S Davide Barillari, che, secondo il sindacalista, si sarebbe impegnato, in caso di rifiuto, affinchè le cliniche dell'imprenditore fossero commissariate.

Tutta l'indagine svolta dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, nate in seguito alla denuncia in procura presentata dall'imprenditore si sono avvalse di intercettazioni telefoniche. Al vaglio degli investigatori ci sono le posizioni sia del politico che del pregiudicato. Gli investigatori devono accertare quanto loro fossero a conoscenza di essere usati come mezzo di «convincimento».