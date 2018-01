Corruzione, processo a Marra rinviato: Scarpellini sta male. Udienza ad aprile

È stato rinviato al 13 aprile il processo che vede imputati l'ex capo del Personale in Campidoglio Raffaele Marra insieme all'imprenditore romano Sergio Scarpellini.

A causa delle sue gravi condizioni di salute, infatti, Scarpellini è stato giudicato impossibilitato a partecipare attivamente alle udienze. Lo hanno deciso i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma dopo aver analizzato la perizia medica cui l'imprenditore 80enne è stato sottoposto nelle scorse settimane dopo il delicato intervento chirurgico alla testa dell'ottobre scorso.

Nel rinviare il dibattimento in primavera, il tribunale ha anche disposto una integrazione degli accertamenti peritali per capire come procedere anche ai fini di un eventuale stralcio delle posizioni dei due imputati.

Scarpellini e Marra sono sono accusati di concorso in corruzione. La vicenda processuale ruota attorno ai 370mila euro che Raffaele Marra avrebbe ricevuto da Scarpellini nel 2013 per l'acquisto di un appartamento a Roma nella zona di Prati Fiscali.