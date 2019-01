Cosparge 1kg di marijuana di profumo per camuffarne l'odore. Arrestata 26enne

Per depistare gli agenti, aveva cosparso la marijuana all'interno del suo zaino di profumo. Ma non ha funzionato: arrestata una donna extracomunitaria di 26 enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. Sulla donna pendeva un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Il modo con cui operano gli spacciatori del Pigneto è ben noto agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore diretto da Augusto Pallante: la droga viene ben nascosta all’interno deglii zaini, per poi essere trasportata.

Questa volta una extracomunitaria 26enne, oltre ad averla confezionata accuratamente, aveva cosparso lo stupefacente di un’essenza profumata in modo tale da poter camuffarne l’odore. Malgrado ciò, il suo atteggiamento nervoso l’ha tradita attirando così l’attenzione dei poliziotti che, vedendola camminare in via dell’Acqua Bullicante, hanno deciso di controllarla.

In un primo momento, la donna ha riferito agli agenti di non sapere cosa contenesse lo zaino, ma da un controllo i poliziotti hanno rinvenuto all’interno un involucro minuziosamente confezionato contenete 1 kg di marijuana.

Accompagnata per gli accertamenti di rito presso il commissariato, nei confronti della donna risultava gravare un ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Arrestata, dovrà rispondere del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.